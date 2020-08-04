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فيديو- عشرات الإصابات جراء الانفجار الضخم في العاصمة اللبنانية

05:52 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
فيديو- عشرات الإصابات جراء الانفجار الضخم في العاصمة اللبنانية

انفجار بيروت

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات الإصابات جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وتسبب بأضرار هائلة في محيط المنطقة.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما تسبب في احتراقه جراء انفجار مفرقعات نارية داخله.

انفجار بيروت لبنان انفجار سعد الحريري

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