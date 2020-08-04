فيديو- انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت
05:36 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وكالات:
هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أورد مراسل سكاي نيوز عربية.
وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في أحد المستودعات.
August 4, 2020
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