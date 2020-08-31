ارتفاع الوفيات بكوفيد -19 مرة أخرى في ولاية فيكتوريا الأسترالية
سيدني - (د ب أ):
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين تسجيل 41 وفاة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا .
وبذلك يرتفع عدد الوفيات في ولاية فيكتوريا إلى 565 وعلى مستوى البلاد إلى 652.
وانخفضت الإصابات الجديدة المسجلة بعد منتصف الليل الأحد في فيكتوريا إلى 73، وهو أقل عدد منذ 3 يوليو عندما أصبحت الولاية بؤرة تفشي الموجة الثانية في البلاد.
وتعد الكمامات الإلزامية وحظر التجول الليلي والتحرك بعيدا عن المنزل لمسافة خمسة كيلومترات فقط من بين إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي ستظل سارية في ملبورن لمدة أسبوعين آخرين.
لكن نائب كبير المسؤولين الطبيين في فيكتوريا، نيك كوتسوورث ، قال للقناة 9 اليوم الاثنين إنه من الصعب أن ترفع القيود الصارمة المفروضة على ملبورن في غضون أسبوعين كما هو مخطط.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الرابعة من الاغلاق بسب فيروس كورونا الممتدة لستة أسابيع في ملبورن في 13 سبتمبر.وقال كوتسوورث "أعتقد أن الأرقام يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه الآن".
وفي غضون ذلك، أعلنت نيو ساوث ويلز المجاورة تسجيل عشر إصابات جديدة بعد منتصف الليل، وفرضت قيود على عديد من المواقع.
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