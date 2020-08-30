والي الخرطوم يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة آثار الفيضانات والسيول

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر، حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت 6 محليات من بين 7 محليات.

وقال نمر، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد في مقر وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن حجم الكارثة التي إصابت الولاية أكبر بكثير من إمكانياتها ومقدراتها، لافتا إلى أن الارتفاع غير المسبوق لمناسيب مياه النيل، تسبب في فقدان عدد من الأرواح، إلى جانب تضرر المناطق القريبة من النيل بنسب متفاوتة.

وأكد مواصلة غرفة طوارئ الولاية عملها على مدار اليوم، بالتنسيق مع جميع الجهات من أجل تجاوز المرحلة الحساسة لتخفيف آثارها الصحية والبيئية المتوقعة، ومن ثم وضع الحلول الجذرية لمناطق الهشاشة التي ظلت تتأثر موسمياً بالفيضانات والأمطار.

وحسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، توفى 88 شخصا وأصيب 44 آخرين، جراء السيول والفيضانات في مختلف ولايات السودان، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020.