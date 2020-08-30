الصين تتوصل لاتفاق لتجميد ديون الدول الأكثر فقرًا للتصدي لكورونا

لندن - (د ب أ)

توصلت الصين، لاتفاقات مع نصف الدول العشرين متدنية الدخل، التي طلبت إعادة هيكلة ديونها، في إطار جهود الأخيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الصادرة في لندن.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحيفة أن العمل على ذلك يسير بشكل جيد.

وتتفاوض بكين بموجب خطة تعليق سداد الديون التي تقودها مجموعة العشرين للدول الأقل دخلا، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.

وتسمح الخطة، المعروفة بمبادرة تعليق سداد خدمة الدين، للدول المؤهلة بتجميد سداد قروض ثنائية حتى نهاية العام الجاري.