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المعارضة في هونج كونج تدعو لمقاطعة خطة اختبارات كورونا

06:35 م الأحد 30 أغسطس 2020
المعارضة في هونج كونج تدعو لمقاطعة خطة اختبارات كورونا

المجلس التشريعي في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)

دعت مجموعة من الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وسياسيين محليين وناشطين في هونج كونج، إلى مقاطعة خطة الحكومة لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية المقرر أن تبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قال نائب رئيس اتحاد موظفي هيئة المستشفيات إيفان لو إنهم يعارضون الشركات التي تجبر موظفيها على إجراء الاختبارات، التي يتم الترويج لها من جانب الحكومة بأنها طوعية.

وقال روي تام رئيس الديمقراطيين الجدد للصحفيين إنه تم إخطارهم بأن تسع موظفين، تم إجبارهم على الاشتراك في الاختبارات.

ويدعو مسؤولو هونج كونج وحكومات مركزية السكان للمشاركة في حملة الاختبارات الجماعية، رافضين المخاوف بشأن تبادل بيانات الحمض النووي مع سلطات بر الصين الرئيسي، ويتهمون معارضين بأن لهم "دوافع خفية".

وسجلت هونج كونج اليوم الأحد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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