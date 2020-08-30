المرصد العراقي يطالب الحكومة بالكشف عن مصير "المختفين قسرًا"

(وكالات):

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا".

وقال المرصد (منظمة غير حكومية) في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: "على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير آلاف العراقيين المختفين قسرا، وألا يمر هذا الملف دون نتائج مثلما مر في برامج الحكومات السابقة"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف، أن "هناك آلافا وربما عشرات الآلاف من المختفين قسرا طيلة السنوات الماضية، خاصة أولئك الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش ويقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن ضحايا الحرب الطائفية والعمليات الإرهابية".

وأشار المرصد ومقره العاصمة بغداد، إلى أن "من حق عوائل المختفين أن يعرفوا مصير أبنائهم، فهناك شهادات عيان لبعض العوائل تفيد بوجود أبنائها في سجون ومعتقلات تابعة للحكومة العراقية، ومن الواجب التحقق من الأمر".

ويوم أمس قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن "ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأتعهد بمتابعته شخصيا، وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".