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تسع مقاطعات كينية تستفيد من منحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا‎

10:27 ص الأحد 30 أغسطس 2020
تسع مقاطعات كينية تستفيد من منحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا‎

الاتحاد الأوروبي

نيروبي - أ ش أ

ذكرت مؤسسة (الطب والبحوث الأفريقية) غير الحكومية، أن تسع مقاطعات كينية ستستفيد من المنحه التي قدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر302 مليون شلن لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار ميشاك نديرانجو، المسئول بالمؤسسة الطبية غير الحكومية التي تتخذ من نيروبي مقرا لها، إلى أن المبلغ سيتم تخصيصه للمقاطعات على مدار الأشهر السبعة المقبلة لزيادة عدد الاختبارات المعملية للكشف عن كورونا وتعزيز الرعاية المنزلية ودعم المشاريع المحلية مثل تدشين محطات غسل اليدين التي تعمل بدون اللمس.

وقال - في تصريح له في مدينة "نانيوكي" الكينية عقب اجتماع عقده مع فرقة العمل المعنية بالاستجابة لحالات كورونا بالمدينة اليوم الأحد - إن الأموال ستعزز استثمارات المقاطعات في مكافحة الفيروس لمنع انتشار العدوى في البلاد أو حدوث زيادة مفاجئة في الحالات.

وأضاف أن المقاطعات المدرجة في قائمة المستفيدين من المنحة هي: نيروبي وكيامبو وناكورو ونيري وأوسين جيشو وماشاكوس وكيتوي وكاجيادو ولايكيبيا.

من جانبه، أكد حاكم (لايكيبيا) نديريتو موريثي أن بلاده مقيدة بسبب قلة قدرتها على عمل المسحات للكشف عن فيروس كورونا.. مشيرا إلى الحاجة لاستكشاف طرق أخرى تمكن من زيادة القدرة على إجراء الاختبار، خاصة مع توقعات زيادة الأعداد بعد استئناف النشاط الاقتصادي.

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