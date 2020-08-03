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ماذا قالت وزارة الري السودانية عن مفاوضات السد الإثيوبي؟

05:49 م الإثنين 03 أغسطس 2020
ماذا قالت وزارة الري السودانية عن مفاوضات السد الإثيوبي؟

سد النهضة

(وكالات):

استؤنفت بعد ظهر اليوم الإثنين، المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة جنوب أفريقيا، وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الري والموارد المائيه السوداني، في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع أن الوفد السوداني المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خصوصًا بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق.

وأكد الوفد السوداني، أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.

وشدد الوفد السوداني على موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الروصيرص و تبادل سلس للمعلومات في هذا المجال و بما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

ورحّب السودان بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء، معتبرًا أن مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل اساسًا لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.

وطالب السودان بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة؛ وذلك عبر تحديد أجندة لفترة الأسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة متضمنا اتفاق حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الافريقي .

والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس المُقبل، الموافق 6 أغسطس 2020 على المستوى الوزاري.

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