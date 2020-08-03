فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 225 ألفا و198 حالة والوفيات 30268
باريس- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 225 ألفا و198 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و268 حالة. وقد تعافى 81 ألفا و764 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.
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