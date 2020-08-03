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تسجيل 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

07:42 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
تسجيل 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

فيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء الأحد تسجيل 25 ألفا و 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 733 ألفا و 677 حالة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن حوالي 70 بالمئة من جميع المرضى المصابين تعافوا بالفعل بإجمالي متعافين مليون و 883 ألفا و 677 حالة، بينما لا يزال 755 الفا و 896 مصابين بالفيروس. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 94 ألفا و 104 حالات بعد تسجيل وفاة 541 حالة.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي، وهي حاليًا تحتل المرتبة الثانية عالميا في حالات الاصابة والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.

فيروس كورونا كوفيد 19 البرازيل

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