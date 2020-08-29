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تفجير يستهدف رتلاً لوجستيًا للتحالف الدولي في العراق

11:46 م السبت 29 أغسطس 2020
تفجير يستهدف رتلاً لوجستيًا للتحالف الدولي في العراق

تفجير - ارشيفية

العراق - (أ ش أ)

أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، أن تفجيرا استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بين مدينة الحلة مركز بابل ومحافظة الديوانية.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون وقوع إصابات".
وأضافت أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وجاري التحقيق لمعرفة ملابساته".

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Asha
تفجير العراق التحالف الدولي

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