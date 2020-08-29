بوتين يؤكد اعترافه بفوز لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية

موسكو - (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعترف بفوز الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 1) الحكومي، تم بثها اليوم السبت، قال بوتين: "كما تعلمون فإنني هنأت الكسندر لوكاشينكو بفوزه".

وكانت روسيا والصين قد هنأتا لوكاشينكو بفوزه بعد وقت قصير من إعلان نتيجة التصويت.

في المقابل، تواجه الانتخابات الرئاسية في بيلاروس انتقادات دولية واتهامات بأنها تعرضت لتزوير صارخ.

وأضاف بوتين أنه ليس هناك شيء "مثالي" بشكل مطلق في العالم " لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المجال الاجتماعي"، وتابع أنه حتى في الطبيعة ليس هناك شيء مثالي.

وأعرب بوتين عن تشككه فيما إذا كان كل المتشككين أمناء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسة في بيلاروس التي لم يحضرها مراقبون دوليون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك لأول مرة منذ سنوات.

ولم تعترف المنظمة في أي مرة سابقة بديمقراطية الانتخابات البيلاروسية.

وكانت المنظمة عرضت الوساطة بين القيادة في مينسك والمعارضة لكن لوكاشينكو رفض العرض.

وتابع بوتين:" لماذا لم يحضروا؟ هذا الامر يدعنا نعتقد على الفور بأنه كان قد تم بالفعل إعداد موقف من نتائج الانتخابات".

كانت المنظمة عزت عدم حضورها إلى عدم تلقيها دعوى كما هو معتاد على المستوى الدولي.

كانت لجنة الانتخابات أعلنت عن فوز لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ 26 عاما، بـ1ر80% من الأصوات. في المقابل تعتبر المعارضة أن المرشحة سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة في الانتخابات.

وتشهد البلاد احتجاجات ضد الرئيس منذ إعلان النتيجة في التاسع من أغسطس الجاري.