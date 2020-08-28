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شينزو آبي يعتذر لليابانيين بعد الاستقالة من منصبه

01:25 م الجمعة 28 أغسطس 2020
شينزو آبي يعتذر لليابانيين بعد الاستقالة من منصبه

شينزو آبي

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة استقالته من منصبه لأسباب صحية، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقال آبي خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكنني أن أكون رئيسا للوزراء إذا لم أستطع اتخاذ أفضل القرارات للشعب. قررت التنحي عن منصبي".

وأوضح آبي (65 عاما)، الذي يعاني منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن، أن صحته بدأت تتدهور منذ منتصف الشهر الماضي.

وقال آبي إنه يعتذر "من صميم قلبه" للمواطنين لعجزه عن أداء مهام منصبه، مضيفا أنه ليس من شأنه تحديد من سيخلفه.

وستؤدي استقالة آبي إلى سباق على القيادة في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يرجح أن تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ويجب أن يتم انتخاب الفائز فيه رسميا في البرلمان كرئيس جديد للحكومة، على أن يشغل زعيم الحزب الجديد هذا المنصب للفترة المتبقية من ولاية آبي.

شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليابان

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