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إيطاليا: إصابات كورونا 263 ألفا و949 والوفيات 35 ألفا و463

09:57 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
إيطاليا: إصابات كورونا 263 ألفا و949 والوفيات 35 ألفا و463

إصابات كورونا 263 ألفا و949 في إيطاليا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 263 ألفا و949 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و463 حالة وتعافى 206 آلاف و554 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا .

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