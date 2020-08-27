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التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

11:52 م الخميس 27 أغسطس 2020
التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

صاروخ باليستي

الرياض - (أ ش أ):

تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة نجران.

ذكرت ذلك قناة "العربية الإخبارية مساء اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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