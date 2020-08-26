أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وزير يمني يدين تفجير تنظيم القاعدة لمركز صحي وسط البلاد

05:58 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزير يمني يدين تفجير تنظيم القاعدة لمركز صحي وسط البلاد

معمر الإرياني

صنعاء - (د ب أ)

أدان معمر الإرياني، وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، قيام عناصر تنظيم القاعدة، بتفجير مبنى مركز صحي بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "إن قيام تنظيم القاعدة الارهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشائخ، تؤكد حقيقة أن ‎الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".

‏وأضاف الارياني "مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الإيدلوجية العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب، من إرساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة".

وفجرت عناصر تنظيم القاعدة أمس الثلاثاء مستوصفًا طبيًا في البيضاء، كان يعمل فيه طبيب الأسنان مطهر اليوسفي، الذي أعدمه التنظيم قبل 11 يوم، بتهمة التخابر والتجسس على التنظيم.

معمر الإرياني اليمن الحكومة اليمنية تنظيم القاعدة

الخبر التالى:

العراق يؤكد حرصه على استمرار عمل بعثة حلف الناتو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة: 7 من متهمي "جريمة الفيرمونت" غادروا البلاد ونلاحقهم دوليا