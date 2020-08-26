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هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 69 ألفا و683 والوفيات 6233

11:21 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 69 ألفا و683 والوفيات 6233

كورونا في هولندا

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 69 ألفا و683 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6233 وتعافى 753 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .

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