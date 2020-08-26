هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 69 ألفا و683 والوفيات 6233

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 69 ألفا و683 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6233 وتعافى 753 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا .