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الكويت: إيقاف 7 قُضاة وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال

04:31 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الكويت: إيقاف 7 قُضاة وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال

تعبيرية

الكويت- (د ب أ):

قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

كانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.

وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة .

وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أكد الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.

الكويت المجلس الأعلى للقضاء في الكويت تهمة غسل أموال فؤاد صالحي

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