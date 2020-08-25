من 14 لـ10 أيام.. التشيك تخفض الحجر الصحي للمُشتبه في إصابتهم بكورونا

براغ- (د ب أ):

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، أنها سوف تخفض فترة الحجر الصحي الإلزامي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من 14 يوما إلى 10 أيام.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن تغيير القاعدة، الذي يأتي بعد تعديل مماثل في النمسا المجاورة، سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر.

ويمكن للسلطات التشيكية أن تأمر بالعزل الذاتي لأي شخص كان مخالطا مؤخرا لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أو عاد من منطقة شديدة الخطورة.

ويمكن تجنب الحجر الصحي عند ظهور نتيجة سلبية لفحص الكشف عن كورونا.

أما أولئك الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، فيمكن أن يغادروا الحجر الصحي بموجب القواعد الجديدة بعد عشرة أيام دون الاضطرار إلى إظهار نتائج سلبية إذا ظلوا بدون أعراض لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وجاءت القواعد المحدثة عقب أنباء عن تأكيد حالة إصابة بفيروس كورونا في المجموعة البرلمانية لحزب (آنو) الحاكم.

وقال زعيم المجموعة ياروسلاف فالينيك لوكالة الأنباء التشيكية إنه تم إبلاغ وزارة الصحة.

ويوجد في جمهورية التشيك حاليا 5400 حالة إصابة بفيروس كورونا. كما تم تسجيل 415 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.