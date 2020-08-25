رئيس الوكالة الدولية للطاقة يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الثلاثاء، برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الجانبين بحثا التعاون القائم بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك.

ووصل جروسي إلى طهران مساء أمس الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، في أول زيارة يُجريها إلى طهران بصفته مديرا للوكالة الدولية.

وقال جروسي قبل الزيارة إنه سيدفع من أجل الحصول على موافقة إيران للوصول إلى موقعين كان لدى الوكالة مؤشرات على وجود أنشطة نووية سابقة بهما.

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طرح تساؤلات حول الموقعين قبل عام، لكنها لم تتلق إجابات مرضية، ولم يُسمح لمفتشيها بزيارتهما.

وقال المتحدث باسم وكالة الطاقة الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده مستعدة أساسا للتعاون، إلا أنه أكد أن "مطالبهم يجب أن تكون مشروعة وموثقة ولا تستند إلى اتهامات لا طائل منها".

ولا تتعلق المسألة بشكل مباشر بانتهاك إيران للبنود الرئيسية التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي كان يهدف إلى الحد من البرنامج النووي لإيران ومنعها من تطوير أسلحة نووية.

ومع ذلك استشهدت الولايات المتحدة برفض الوصول إلى المنشآت النووية وتكثيف الأنشطة النووية، كدليل على أنه لا يمكن الوثوق بطهران.

وتعمل الولايات المتحدة جاهدة للضغط لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر القادم.

وتضغط إدارة ترامب لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن هناك تأكيدات واسعة على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).