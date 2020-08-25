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ايران تشيد بمحادثات "بناءة" مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران

12:49 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ايران تشيد بمحادثات "بناءة" مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران

صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الايرانية تظهر مدي

طهران- (أ ف ب):

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء انها أجرت محادثات "بناءة" مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي الذي يزور طهران وسط توتر بسبب محاولة الولايات المتحدة اعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وهي أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران منذ توليه مهامه في ديسمبر الماضي، وتأتي بعد أكثر من سنتين على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى والذي فرض قيودا على الانشطة النووية الايرانية مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.

والتقى غروسي أولا رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، على ان يلتقي لاحقا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وقال صالحي بعد لقائه غروسي "لقد تم فتح فصل جديد مع هذه الزيارة" كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا".

وأضاف "محادثات اليوم كانت بناءة" موضحا "تقرر أن تواصل الوكالة عملها بشكل تقني ومستقل وأن يكون نشاط ايران وفقا لتعهداتها".

وتأتي زيارة غروسي في فترة توتر بين الولايات المتحدة والأوروبيين بعد محاولة واشنطن ابقاء حظر الأسلحة على ايران ومشروعها اعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الاسلامية.

كما تأتي قبل اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والهادف الى منع ايران من امتلاك السلاح الذري، يرتقب عقده في 1 سبتمبر.

ونفت إيران على الدوام وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي.

ويعارض الاوروبيون تفعيل اجراء مثير للجدل أطلقته الأسبوع الماضي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران رافايل ماريانو غروسي

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