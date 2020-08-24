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الإندبندنت: بريطانيا ستدفع باتجاه عقد حوار جديد بين فلسطين وإسرائيل

06:51 م الإثنين 24 أغسطس 2020
الإندبندنت: بريطانيا ستدفع باتجاه عقد حوار جديد بين فلسطين وإسرائيل

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

لندن - (أ ش أ):
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، سيدفع باتجاه عقد حوار جديد بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق يومين.
من جهته، قال راب، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن "وقف خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية يعد خطوة أساسية لكي تنعم منطقة الشرق الأوسط بمزيد من السلام".
وأضاف أنه يتعين البناء على هذه الدينامية الجديدة وأن السلطات الفلسطينية وإسرائيل بإمكانهما وحدهما فقط التفاوض بشأن حل الدولتين لضمان إحلال سلام دائم.
وذكر بيان أصدرته السفارة البريطانية لدى إسرائيل أن راب سيكرر تأكيده على رفض بريطانيا ضم أجزاء من الضفة الغربية لصالح إسرائيل والذي يعد أمرًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ومن المقرر أيضًا، بحسب البيان، أن يدعو وزير الخارجية البريطاني الفلسطينيين إلى استئناف التعاون مع إسرائيل وإجراء مفاوضات مباشرة كخطوة باتجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

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دومينيك راب لندن فلسطين إسرائيل

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