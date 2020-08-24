خبراء أمريكيون يتوقعون توجه عاصفتين مداريتين نحو ساحل خليج المكسيك
واشنطن - أ ش أ
توقع خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تتجه عاصفتان مداريتان نحو ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة.
وأشار الخبراء، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إلي إمكانية تحول العاصفتين إلي إعصارين خلال الأيام القادمة في حادث مناخي نادر.
وقال أحد علماء الغلاف الجوي بجامعة كولورادو الأمريكية إن العاصفتين اللتين أطلق عليهما (ماركو) و(لورا) قد تصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين في منطقة تمتد بين ولايتي تكساس وفلوريدا.
وبحسب أحدث نشرة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فمن المتوقع أن تشتد العاصفة (ماركو) لدى مرورها بقناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك، وقد تم رصدها على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرق مدينة كوزوميل المكسيكية ومحملة برياح تصل سرعتها إلى 104 كيلومترات.
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