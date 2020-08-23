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نيوزيلندا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

08:13 ص الأحد 23 أغسطس 2020
نيوزيلندا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نيوزيلندا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ولينجتون - (د ب ا):

سجلت نيوزيلندا اليوم الأحد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك قبل يوم من مراجعة الحكومة لإجراءات الاغلاق المفروضة في مدينة أوكلاند.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الصحة قال على صفحتها الإلكترونية اليوم الأحد إن إحدى الحالات مرتبطة بحالات سابقة تم رصدها في أوكلاند، في حين أن الحالتين الأخريين لشخصين قادمين من الخارج.

ويشار إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في نيوزيلندا يبلغ 1324 حالة.

وكانت نيوزيلندا قد أعلنت في 11 اغسطس الجاري تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب مرور 100 يوم دون تسجيل أي حالات عدوى محلية.

وبعد ذلك، قررت السلطات فرض إجراءات الاغلاق في مدينة أوكلاند لاحتواء أي تفشي جديد للفيروس.

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