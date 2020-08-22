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شكري ونظيره الألماني يبحثان تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية

10:20 م السبت 22 أغسطس 2020
شكري ونظيره الألماني يبحثان تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الألماني هايكو ماس، حيث تركز الاتصال على التباحُث بشأن آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

وقاللمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتيّن والعمل قدمًا نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

سامح شكري هايكو ماس ألمانيا القضية الفلسطينية ليبيا

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