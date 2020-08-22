وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا

لندن - (بي بي سي)

توفي مواطن من جنوب أفريقيا، يُعتقد أنه أكبر معمر في العالم، عن عمر يناهز 116 عاما، يوم السبت.

وبحسب الوثائق الرسمية، فقد ولد فريدي بلوم في مايو/ آيار 1904، ولكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تتحقق من ذلك حتى الأن.

وعندما كان مراهقا، شاهد جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وهي تقضي على عائلته بأكملها، ثم عاش حربين عالميتين والفصل العنصري في بلاده.

وقال بلوم في تصريح لبي بي سي في 2018 إنه "لا يوجد سر خاص وراء عمره الطويل".

وأضاف قائلا "هناك شيء واحد فقط، إن الأمر بيد الله، فهو صاحب كل القوة. بينما أنا لا أملك شيئا، فهو من يتحكم بمصيري".

وقضى بلوم معظم حياته عاملا، أولا في مزرعة ثم في مجال البناء، ولم يتقاعد إلا عندما كان في الثمانينيات من عمره.

وأقلع بلوم عن تناول الكحوليات منذ سنوات عديدة، إلا أنه كان مدخنا منتظما.

ومع ذلك، يقال إن الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا المستجد الذي فرضته حكومة جنوب إفريقيا جعله غير قادر على شراء التبغ لتدخين سجائره في عيد ميلاده الـ 116.

وقالت عائلة بلوم إنه توفي لأسباب طبيعية في كيب تاون، يوم السبت.

وصرح المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو لوكالة الأنباء الفرنسية "قبل أسبوعين كان الجد لا يزال يقطع الخشب". "لقد كان رجلا قويا".

وأكد نايدو على أن الأسرة لا تعتقد أن وفاته مرتبطة بتفشي وباء كورونا.