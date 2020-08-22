الإمارات تسجل حالتي وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 372 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات(وام) إلى تسجيل 424 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 ألفا و617 حالة.

ولفتت إلى أن 112 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 58 ألفا و408 حالات .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 70 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.