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الصحة الاماراتية: تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:10 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الصحة الاماراتية: تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 66,193 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء الإماراتية "وام" أنه تم إجراء 82,191 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأوضح البيان ان الوزارة سجلت وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 370 حالة، وشفاء 143 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58,296.

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وزارة الصحة الاماراتية فيروس كورونا أبوظبي

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