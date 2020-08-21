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الرئيس الإسرائيلي يهدد برد قوي على صواريخ وبالونات غزة الحارقة

12:14 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الرئيس الإسرائيلي يهدد برد قوي على صواريخ وبالونات غزة الحارقة

رؤوفين ريفلين

تل أبيب - (د ب أ):

هدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الجمعة، بالرد بقوة على الصواريخ والبالونات الحارقة التي تنطلق من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال الرئيس: "قضى الإسرائيليون الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بغزة ليلة صعبة أخرى، شملت حدوث أضرار جسيمة للممتلكات. ونحن معهم أيضا هذا الصباح، ونقدر صمودهم كثيرا "، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وقال ريفلين: "سيرد الجيش الإسرائيلي بقوة وإصرار، طلعة جوية تلو أخرى، وسيستمر، حتى لو تطلب الأمر صبرا ووقتا".

واختتم الرئيس بيانه قائلا: "لن تصبح الحرائق أو الصواريخ أو البالونات المتفجرة أمرا معتادا. نضع ثقتنا في جيش الدفاع الإسرائيلي وقدراته، وكلنا يقين من أنه لن يغمض له جفن حتى يعود الهدوء".

كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت فجر اليوم سلسلة غارات جديدة على مواقع لحركة حماس، وأراض زراعية في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح متوسطة وأضرار مادية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات تأتي ردا على إطلاق 7 قذائف صاروخية على جنوب البلاد أصابت إحداها منزلا سكنيا في مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن سلسلة حرائق اندلعت في حقول وأراض زراعية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

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