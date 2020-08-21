كوريا الجنوبية: إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ300 حالة لأول مرة منذ 5 أشهر

سول - (أ ش أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية عتبة الـ 300 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في الأيام الثمانية الماضية بلغ ما يقرب من ألفي حالة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 324 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و670 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتجاوز فيها العدد اليومي عتبة الـ300 حالة منذ يوم 8 مارس الماضي حينما سجلت السلطات آنذاك 367 إصابة، ومن بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليا، و9 حالات وافدة من الخارج.

وبلغ عدد الحالات الوافدة من القادمين من الخارج 9 حالات منها 3 حالات اكتشفتها السلطات خلال اجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ6 حالات المتبقية أثناء العزل الصحي في المنازل ومرافق الحجر الصحي، منها حالتان في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وحالة واحدة في كل من سول وإقليم كيونج كي وإنتشون ودايجون.

ومن بين الـ9 حالات الوافدة من الخارج، كانت 5 حالات للمواطنين الكوريين الجنوبيين و4 حالات للأجانب، وجاءت 3 حالات من كل من الفلبين والولايات المتحدة وحالتان من كازاخستان وحالة واحدة من إثيوبيا.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفا و120 شخصا.