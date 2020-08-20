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إصابات كورونا الجديدة في دول أوروبية تعاود الارتفاع بشكل قياسي

12:21 م الخميس 20 أغسطس 2020
إصابات كورونا الجديدة في دول أوروبية تعاود الارتفاع بشكل قياسي

فيروس كورونا

عواصم أوروبية- (بي بي سي):

سجلت عدة دول أوروبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية في بعض تلك الدول إلى أكبر معدل لها منذ أشهر.

ففي إسبانيا تم تسجيل أكثر من 3700 حالة جديدة يوم أمس، وهو ما يعدل أكبر حصيلة إصابات يومية جديدة منذ تخفيف قيود الإغلاق في نهاية شهر يونيو الماضي.

كما سجلت إيطاليا 642 إصابة جديدة ما يعدل أكبر حصيلة إصابات منذ نهاية شهر مايو الماضي.

أما في ألمانيا فقد شهدت البلاد أكبر حصيلة إصابات يومية منذ أبريل حيث تم تسجيل اكثر من 1700 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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