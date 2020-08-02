السعودية :لا إصابات بكورونا في المشاعر المقدسة..و1357 مصابا في المملكة

الرياض- أ ش أ:

أكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، بينما سجلت المملكة 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 240,081 حالة .

وكانت الوزارة أكدت، أمس السبت أيضا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن.

فيما أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%..