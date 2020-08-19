شكري ونظيره الإيطالي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا

مصر - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا بنظيره الإيطالي لويجي دي مايون، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاتصال التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.