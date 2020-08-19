ألمانيا: حادث الطريق السريع "هجوم إسلامي"

برلين- (د ب أ):

أعلن الادعاء العام الألماني أن الحادثة التي وقعت على أحد الطرق السريعة ببرلين، وأدت إلى إصابة العديد من الأشخاص كانت هجوما له دوافع إسلامية متطرفة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام: "وفقا للمعلومات الحالية، كان ذلك هجوما ذا دوافع إسلامية"، مضيفا في المقابل أن هناك أدلة على مشكلات نفسية لمرتكب الواقعة العراقي (30 عاما).

وكان العديد من الأشخاص قد أصيبوا بإصابات بالغة مساء أمس الثلاثاء خلال اصطدام قائد السيارة العراقي بعدة سيارات.

وقال المتحدث أنه يُجرى التحقيق ضد العراقي بتهمة الشروع في القتل في العديد من الحالات، مضيفا أن الاصطدامات كانت متعمدة، وقال: "وففا للظروف لا نرجح أن الحادثة وقعت مصادفة"، مشيرا إلى أن سائق دراجة بخارية أصيب بجروح خطيرة جراء الواقعة.

وكان الرجل قد تسبب في وقوع حوادث في ثلاثة أماكن على الطريق السريع بالقرب من وسط مدينة برلين. وفقا للشرطة، كان بحوزة الرجل صندوق ذخيرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه عندما تم إيقافه، أعلن أن هناك "جسما خطيرا" في الصندوق.

وقام فنيو الطب الشرعي بمسح الصندوق المعدني بالأشعة السينية. وبحسب بياناتهم، فإن هذا الصندوق مناسب لتخزين ذخيرة. وتم فتح الصندوق بمسدس ماء. ومع ذلك، لم تجد الشرطة أي شيء مريب داخله.