الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى
القدس- ( د ب أ):
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم أن "شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في اطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته".
وكان نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره في شهر يونيو الماضي إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
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