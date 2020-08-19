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الديمقراطيون يرشحون جو بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

05:50 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
الديمقراطيون يرشحون جو بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
نال جو بايدن رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر القادم.

وقال بايدن، نائب الرئيس السابق، عبر الفيديو، بعد الانتهاء من فرز أصوات المندوبين: "شكرا جزيلا لكم. هذا بالعالم كله لي ولأسرتي، وسأراكم جميعا يوم الخميس".

ومن المقرر أن يدلي بايدن بخطاب قبول الترشيح غدا الخميس، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي انطلق افتراضيا في الغالب بسبب جائحة فيروس كورونا.

جو بايدن الحزب الديمقراطي انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

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