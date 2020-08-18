بسبب امتلاء الخزانات.. الجيش الليبي يعلن فتح موانئ النفط بشكل مؤقت

وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، فتح الموانئ النفطية بشكل مؤقت، حتى يتم تفريغ الخزانات خوفًا من وقوع كارثة بسبب امتلاء الخزانات بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز، حسبما ذكرت العربية.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في الجيش الليبي اللواء ناجي المغربي، قوله إنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي إنه تحقيقًا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ علي البنية التحتية والحفاظ علي المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن.