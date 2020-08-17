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مظاهرات بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا احتجاجًا على مقتل شاب برصاص الشرطة

07:58 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مظاهرات بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا احتجاجًا على مقتل شاب برصاص الشرطة

مظاهرات بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا

وكالات

تظاهر مئات من الأشخاص في شوارع مدينة دجهابور، التابعة للمنطقة الصومالية، الواقعة أقصى شرق الأقسام العرقية التسعة في إثوبيا، اليوم الاثنين، للاحتجاج على مقتل شاب يدعى مختار ياري، برصاص قوات الأمن الإقليمية.

وقال شاهد عيان لموقع "أديس ستاندارد" إن لمتظاهرين أحرقوا الإطارات وسدوا طريق المدينة الداخلية أمام مركز الشرطة وأجزاء أخرى من المدينة.

من جانبه، قال الدكتور حسين قاسم، رئيس مكتب الدولة للسلم والأمن الإقليمي في الصومال، لـ " أديس ستاندرد" إن إطلاق النار وقع يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى "مقتل شاب خلال عملية للشرطة ضد عنف الشباب، واشتبكت مجموعات شبابية واستجابت الشرطة لاحتواء الموقف".

وأكد أن الشاب قتل برصاص الشرطة، وأنه يجري تحقيقًا في الواقعة، ووضع الضباط المتورطين رهن الاعتقال.

وتجددت المظاهرات في المدينة اليوم، احتجاجًا على الإفراج عن ضابط الشرطة المتورطة وتنديدًا بمقتل الشاب.

وأشار قاسم، إلى أن عائلة القتيل تجمعت حول مركز الشرطة بعد الأنباء التي أفادت بالإفراج عن الضابط المتورط في مقتله.

وكشف شهود عيان، وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى اعتقال العشرات بينهم قيادي بالمدينة يدعى سليمان مختار جلول يبلغ من العمر ٦٠ عامًا، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات خاصة بعد أنباء أفادت بسوء تعامل الشرطة مع الرجل الستيني.

مدينة دجهابور المنطقة الصومالية إثيوبيا

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