إصابات كورونا في جمهورية التشيك تتجاوز 20 ألفا

براغ - أ ش أ

سجلت وزارة الصحة التشيكية 121 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد 20 ألفا.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الاثنين أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد تقترب من 70 %، فيما لا يزال 5 ألاف و816 مصابا يتلقون العلاج.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.