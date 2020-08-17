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إصابات كورونا في جمهورية التشيك تتجاوز 20 ألفا

11:02 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
إصابات كورونا في جمهورية التشيك تتجاوز 20 ألفا

فيروس كورونا في التشيك

براغ - أ ش أ

سجلت وزارة الصحة التشيكية 121 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد 20 ألفا.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الاثنين أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد تقترب من 70 %، فيما لا يزال 5 ألاف و816 مصابا يتلقون العلاج.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

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