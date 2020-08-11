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فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخاباتها البرلمانية

09:19 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخاباتها البرلمانية

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ)

دعت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاتحاد الأوروبي إلى ارسال "بعثة مرافقة" للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فنزويلا في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان لجوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

واتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالتحفظ الشديد، حيث قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الحد الأدنى من متطلبات المصداقية والشفافية والنزاهة من أجل القيام بمهمة لمراقبة الانتخابات.

وأضاف أن الشروط الخاصة بعملية انتخابية شفافة، غير متوافرة في الوقت الراهن.

كان مجلس الانتخابات، القريب من مادورو، أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من ديسمبر المقبل، غير عابئ بأزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب هو المؤسسة السيادية الوحيدة في فنزويلا التي تسيطر عليها المعارضة.

غير أن مادورو سحب كل الصلاحيات من البرلمان ونقلها إلى جمعية دستورية موالية للحكومة.

ويرفض أكثر من 25 حزبًا معارضًا المشاركة في الانتخابات.

نيكولاس مادورو فنزويلا الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية

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