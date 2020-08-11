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بعد 100 يوم من "صفر إصابات".. أربع حالات جديدة بكورونا في نيوزيلندا

01:57 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بعد 100 يوم من "صفر إصابات".. أربع حالات جديدة بكورونا في نيوزيلندا

أربع حالات جديدة بكورونا في نيوزيلندا

ويلينغتون- (بي بي سي):

أعلنت نيوزيلندا تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا ، بعد انتقال الفيروس محليا بين سكانها و ليس عبر مخالطة أجانب أو مسافرين قادمين للبلاد، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 100 يوم.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن إنه تم تسجيل نتائج فحص إيجابية لأربعة أشخاص من نفس الأسرة.

وسيتم فرض إغلاق من الدرجة الثالة لبضعة أيام في مدينة أوكلاند لحين الانتهاء من الفحص والتحري بشأن الحالات.

وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و 22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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