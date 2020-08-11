الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان

وكالات:

ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صدر يوم الثلاثاء أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.

كان تقرير لرويترز قد كشف يوم الجمعة أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب وأن انفجار الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسية الوحيدة في البلاد.

وقال التقرير إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين "لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد".

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة ستة أسابيع.

وأضاف "من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر".