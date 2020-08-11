تقارير صحفية عن نية إدارة ترامب منع الأمريكيين من العودة لبلادهم في حال الاشتباه بالإصابة بالوباء

واشنطن- (بي بي سي):

تفيد التقارير الصحفية الواردة من الولايات المتحدة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس منع المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامات الدائمة من العودة إلى البلاد في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب قد على قواعد جديدة تمنع دخول أجانب للبلاد في إطار مكافحة تفشي الوباء.

وبحسب التقارير الصحية فإن المقترح الجديد يسمح للمسؤولين بمنع دخول المواطنين في حال ما كان يعتقد أنهم قد يكونوا مصابين بالوباء.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض على هذه التقارير.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الإصابة بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 160 ألف شخص من إجمالي نحو خمسة ملايين مصاب في البلاد.