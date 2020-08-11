ترامب: الشرطة تعاملت مع حادث إطلاق نار خارج البيت الأبيض
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قواو الشرطة أطلقت الرصاص على أحد الأشخاص خارج البيت الأبيض، معربًا عن شكره للأجهزة الأمنية في بلاده لتعاملهم بحرفية ومهنية مع كافة التهديدات الأمنية.
وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي الذي قطعه بطلب من أحد معاونيه بشكل مفاجئ ليتضح أن هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض.
وأعلن ترامب، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بعد مده بالمعلومات اللازمة بشأن الحادث الذي وقع اليوم أثناء مؤتمره الصحفي.
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