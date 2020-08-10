عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا يتجاوز 300 حالة

سيدني - (د ب أ):

تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في أستراليا 300وفاة، وذلك بعد أن سجلت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين وفاة 19 شخصا إضافيا، وهو أعلى معدل زيادة يومية في البلاد منذ بدء تفشي المرض.

ومن بين 313 حالة وفاة المسجلة على مستوى أستراليا، كان هناك 228 حالة في ولاية فيكتوريا وحدها، والتي كانت مركز موجة ثانية من الجائحة.

ويعتبر اليوم هو الثاني على التوالي الذي تم فيه تحطيم الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية، وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات الـ 19 في دور رعاية المسنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن هناك مؤشرات على أن الإغلاق لمدة ستة أسابيع في العاصمة ملبورن كان له تأثير، في الوقت الذي بلغ فيه عدد حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الاثنين 322، وهو أدنى مستوى خلال 13 يوما.

وتم فرض قيود صارمة على سكان ملبورن، حيث لا يُسمح لهم بمغادرة المنزل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يتم فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا كما أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا.

وقال أندروز للصحفيين في ملبورن:"هذه الاستراتيجية صعبة، مفجعة للقلب، إنها تحد كبير، لكنها الوحيدة التي ستخفض اعداد الاصابات في أنحاء فيكتوريا".

وأغلقت ولايات أسترالية أخرى حدودها أمام مواطني فيكتوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت نيو ساوث ويلز المجاورة 22 حالة أو أقل يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين، بينما كانت الأرقام أقل في ولايات أخرى.