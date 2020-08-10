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تسجيل 19 وفاة و 322 إصابة جديدة بكوفيد-19 في ولاية فيكتوريا الاسترالية

02:50 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
تسجيل 19 وفاة و 322 إصابة جديدة بكوفيد-19 في ولاية فيكتوريا الاسترالية

أرشيفية

ملبورن - (د ب أ):
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الإثنين تسجيل 19 حالة وفاة و322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم الاثنين هذه الأرقام ما يرفع حصيلة الوفيات من الفيروس في الولاية إلى 229 وإلى 314 على مستوى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

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