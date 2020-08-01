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الشرطة الألمانية تعتزم فض مسيرة لمعارضى قيود كورونا في برلين

05:54 م السبت 01 أغسطس 2020
الشرطة الألمانية تعتزم فض مسيرة لمعارضى قيود كورونا في برلين

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برلين - (د ب أ):
تعتزم الشرطة الألمانية فض مسيرة لمعارضى قيود كورونا في العاصمة برلين.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن منظمي المسيرة ليسوا قادرين على الالتزام بتدابير النظافة الصحية، مشيرا إلى أنه يجري إعداد تدابير مناسبة.
ووفقا لبيانات الشرطة، فإن نحو 20 ألف شخص تجمعوا في شارع 17 يونيو القريب من بوابة براندنبورج، المعلم الأشهر في برلين.
وسبق هذا التجمع أن جاب آلاف المتظاهرين برلين احتجاجا على تدابير كورونا وذلك على الرغم من تزايد أعداد الإصابات. وقدرت الشرطة عددهم بما يصل إلى 17 ألف شخص يطالبون بإنهاء كل قيود كورونا.
ورأت الشرطة أن المتظاهرين لم يلتزموا بتعليمات وقواعد الصحة العامة مثل التباعد المكاني وارتداء الكمامات. وقد استخدمت قوات الشرطة في البداية تنويهات عبر مكبرات الصوت أو الحديث مع بعض المتظاهرين بشكل فردي.
وقالت الشرطة إنها " تقوم بتوثيق المخالفات حتى يتسنى ملاحقتها".
وجاءت أول العواقب القانونية فيما كتبته الشرطة على تويتر:" بسبب عدم الالتزام بقواعد النظافة الصحية، فقد تم تحرير محضر ضد قائد التجمع".
وفي أعقاب ذلك، أعلن المنظمون إنهاء المظاهرة.ولم يسر هذا الإجراء مبدئيا على التجمع الذي تم الإخطار عنه بشكل مستقل عن المظاهرة، حتى فضه.

الشرطة الألمانية معارضى قيود كورونا برلين

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