حالات الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا تواصل ارتفاعها إلى 955 حالة

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن الإدارات الصحية في كافة أنحاء ألمانيا سجلت 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ليظل بذلك عدد الإصابات الجديدة عند مستوى مرتفع.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 209 آلاف و653 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة أمس الجمعة 870 حالة. ويخشى المعهد من انتكاسة الوضع الوبائي في ألمانيا بسبب ارتفاع عدد الحالات الجديدة، وعزا ذلك إلى التراخي في الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9148 حالة.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 192 ألفا و700 شخص.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 06ر1، ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى مصاب واحد آخر في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.