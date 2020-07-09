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وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء حظر السلاح على إيران يعرض المنطقة للخطر

07:10 م الخميس 09 يوليه 2020
وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء حظر السلاح على إيران يعرض المنطقة للخطر

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن انتهاء حظر بيع الأسلحة إلى إيران سيكون "أمرا خطيرا ومأساويا" على المنطقة، وسيخلق حالة من عدم استقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس- أن مواصلة إيران العمل على برنامجها الصاروخي يحتم على العالم أن يكون متحدا من أجل تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، الذي ينتهي في منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأشار بومبيو إلى أن واشنطن عملت مع شركائها في الخليج للمساعدة في توفير الأمن في مواجهة القدرة المتزايدة للإيرانيين على إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح أن العالم يدرك أن البرنامج الفضائي لإيران مرتبط بعمق برغبتهم في امتلاك صواريخ أطول مدى، تمكنهم من استخدام العالم كرهينة.

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